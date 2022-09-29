В Уссурийске агрессивный пассажир полез с кулаками на водителя такси

Водитель воспользовался тревожной кнопкой. Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю

В Уссурийске сотрудникам вневедомственной охраны пришлось спасать водителя такси. А все из-за того, что его пассажиру не понравился маршрут, по которому его везли. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Приморью.

Между водителем и клиентом произошел конфликт по странной причине: из-за маршрута, который не понравился последнему. До улицы Промышленная он хотел доехать по определенному пути, через Московскую. Решив, что убедительнее аргумента, чем грубая сила, ему не найти, он кинулся на таксиста, который успел воспользоваться тревожной кнопкой.

На место быстро прибыли сотрудники вневедомственной охраны и задержали принципиального пассажира и передали полиции.

Напомним, что ранее общественный транспорт Владивостока тоже оснастили тревожными кнопками. «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что они появились во всех муниципальных автобусах.

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