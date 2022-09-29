Свадьба в воинской части: губернатор Сахалина обратился к главе Приморья с необычной просьбой

Сахалинцы долго готовились к свадьбе, но не успели расписаться. Фото: Иван МАКЕЕВ

Через Центр управления регионом глава Сахалина Валерий Лимаренко узнал об истории мобилизованного местного жителя. Он и его невеста не успели расписаться, так как молодого человека призвали в Приморье. Поэтому губернатор острова обратился к Олегу Кожемяко с необычной просьбой. Об этом Лимаренко рассказал в своем telegram-канале.

Сахалинцы планировали свадьбу, копили деньги, но жениха для воинской подготовки отправили в Приморье. Узнав об этой истории, губернатор островного региона позвонил Олегу Кожемяко.

– Обращаюсь с конкретной просьбой – дело в том, что нашего сахалинца мобилизовали и отправляют в зону боевых действий. Он находится сейчас в Приморском крае. Ситуация такова: ему нужно срочно оформить брак, нужно помочь молодым, чтобы они поженились на территории воинской части.

Владимир Лимаренко также уточнил, что все материалы переданы в приемную.

Напомним, что в период частичной мобилизации у ЗАГСов Приморья выстроились очереди. «Комсомольская правда – Владивосток» поговорила с влюбленными парами и узнала их истории.

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