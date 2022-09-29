«Ростелеком» передал городским и школьным библиотекам книги о правилах безопасного поведения в интернете

Библиотеки могут скачать книги и в электронном виде. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» провел на всей территории РФ мероприятия по обучению безопасной работе в Сети. Занятия, приуроченные ко Дню интернета в России, прошли в разных форматах: лекции для школьников, беседы с преподавателями-участниками кибердружин. После лекций на тему кибербезопасности сотрудники компании торжественно передали тираж книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» в городские и школьные библиотеки по всей стране. Библиотеки также получили ссылку для скачивания книги в электронном виде для включения в электронные каталоги.

В книге по кибербезопасности подробно рассказывается, как построить собственную цифровую крепость, защитить персональные данные и другие цифровые ценности, как правильно придумывать, менять и хранить пароли, как избежать зависимости детей и взрослых от соцсетей, куда обратиться за помощью, если ребенок стал жертвой кибербулинга, и много другой полезной информации по защите от киберпреступлений. Издание, рассчитанное на массового читателя, в том числе на школьников, подготовлено при участии специалистов по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар».

– Современный мир трудно представить без смартфонов, ноутбуков и интернета –мы живем в цифровом мире в той же мере, что и в реальном. Интернет, зарождавшийся как любопытная технологическая концепция, постепенно стал полноценной вселенной, и в ней, так же, как в обычной жизни, можно найти друзей и единомышленников, а можно стать жертвой мошенников. Но это не значит, что нужно воспринимать интернет как угрозу, достаточно знать базовые правила безопасного поведения, –отметил генеральный директор «Ростелеком-Солар», вице-президент ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов.

На Дальнем Востоке мероприятия по передаче книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» прошли практически во всех субъектах округа. Так, в Хабаровске тираж передали в краевую детскую библиотеку им. Н.Д. Наволочкина и в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска». В Камчатском крае издания получили научная библиотека им. С. П. Крашенинникова и детская библиотека имени В.Кручины, а во Владивостоке – молодежная библиотека «БУК». В Благовещенске узнать больше про кибербезопасность теперь смогут посетители библиотек им. Комарова и «Центральная». В Магадане, Якутске и Южно-Сахалинске сотрудники компании также организовали встречи для вручения изданий библиотекам.

«Ростелеком» как учредитель Альянса по защите детей в цифровой среде уделяет большое внимание повышению цифровой грамотности и информационной безопасности в сети. Одной из важных составляющих защиты детей и взрослых в цифровом мире является кибербезопасность. Необходимые стандарты для работы по созданию безопасной интернет-среды задает и хартия «Цифровая этика детства», созданная альянсом. Она является руководством по внедрению лучших практик информационной безопасности в жизнь, ориентиром, который помогает создать по-настоящему благоприятную среду для развития, обучения и безопасного общения детей в виртуальном пространстве.

С полным текстом книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» можно ознакомиться на сайте «Ростелекома».

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