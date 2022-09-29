Теперь будет новая разметка: в центре Владивостока с автомобилистом приключился необычный казус

Плакал весь трафик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Середина недели – тяжелое время. Работа, дела, можно ненароком что-то забыть. Так и случилось с одним приморцем на оживленной трассе в центре Владивостока, которому пришлось остановиться в неположенном месте из-за своей жестокой промашки. Почему асфальт на Океанском проспекте покрылся белыми полосами – расскажет корреспондент «КП – Владивосток», который стал очевидцем этой неловкой ситуации.

Казус произошел прямо в час пик возле здания городской администрации и делового центра Fresh Plaza. Водитель старенькой Honda CR-V двигался во втором ряду. В какой-то момент из окна проезжающего рядом автобуса выглянул шофер и закричал в сторону автомобиля: «У тебя протекает». Лицо владельца «Хонды» немного изменилось, он пришел в негодование и сначала не понял, что имел в виду сосед по дороге.

Затем героя этого материала осенило! Он включил поворотник и двинулся в сторону края проезжей части. Потом остановился прямо перед выездом из двора. Припарковавшись, мужчина включил «аварийки», выбежал из авто и быстро открыл багажник, из которого сочилась белая краска.

Оказалось, что во время движения в машине разлился целый бочонок жидкости. Она запачкала вещи, дверь, бампер автовладельца и проезжую часть. Мужчина начал вытирать липкую дрянь тряпкой, чтобы она хотя бы немного впиталась. Интересно, как на новый цвет отреагирует жена бедолаги?

Всякое бывает. Фото: Роман КИРИЛКИН

Корреспондент «КП» прошелся дальше в сторону перекрестка Океанского проспекта и улицы Семеновской и заключил, что белая полоса «новой разметки» тянется на несколько десятков метров. Если бы не добродушный шофер автобуса, то кто знает? Может быть, след нашего героя простирался на сотни метров по улицам Владивостока…

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