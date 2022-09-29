Дерзких грабителей из Владивостока нашли в Москве спустя два месяца

Грабители усадили мужчину в автомобиль и угрожали, требуя денег. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В августе 34-летний житель Владивостока сообщил в полицию об ограблении. Двое неизвестных, рассказал он, насильно удерживали его в автомобиле и в итоге украли 172 тысячи рублей. Полиция приступила к поискам, но, как оказалось, потенциальные преступники покинули регион. Мужчины попытались скрыться в Москве, но и там их настигло правосудие. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России по Приморскому краю. «КП – Владивосток» делится подробностями истории.

Вот как все было. Двое неизвестных подошли к обычному жителю Владивостока. Они насильно усадили его в автомобиль, взятый в прокат, и надели наручники. Далее в ход пошли угрозы и обещания жестокой расправы, если потерпевший не отдаст им деньги – все это происходило средь бела дня. У мужчины они украли 112 тысяч, но преступникам показалось мало. Тогда они заставили его разблокировать мобильное приложение банка, и перевели на свой счет еще 60 тысяч. Вероятно, больше денег у потерпевшего не было. Высадив жертву, грабители скрылись.

Сотрудники полиции оперативно нашли тех, кто рискнул средь бела дня совершить такое преступление. Ими оказались двое мужчин 27 и 36 лет. Последний на протяжении нескольких лет жил в Москве, поэтому парочка воров попыталась скрыться именно там. Преступников задержали, и в отделе они сознались в содеянном. На мужчин уже завели уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Фигурантам грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, как воришка украл видеокарты и пытался продать владельцам. А в конце лета 2022 года грабители в Лесозаводске и вовсе отличились солидным кушем: из банка они стащили 12 миллионов рублей.

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