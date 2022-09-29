Житель Владивостока скончался в машине полиции

Полиция проводит проверку. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В социальных сетях распространилась информация о том, житель Владивостока умер после задержания. В наручники его заковали за протест на призывном пункте военкомата.

По словам приморцев, в одном из местных призывных пунктов мужчина начал возмущаться. Что стало причиной его недовольства, не уточняется. В итоге руководству пришлось вызвать полицию.

Дальше, как рассказали в социальных сетях, на приморца надели наручники и посадили его в машину. Возле отдела полиции ему стало плохо, сотрудники ведомства вызвали скорую, но врачам не удалось его спасти.

В пресс-службе УМВД опровергли историю, сказав, что мужчина был пьян и мешал окружающим, нарушая порядок, поэтому его пришлось задержать. Как рассказали очевидцы, до приезда специалистов он выпил бутылку алкоголя объемом 0,7 литра. А дальше все то же самое: в машине он потерял сознание, медики диагностировали смерть.

Полиция проводит проверку и выясняют все обстоятельства ситуации.

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