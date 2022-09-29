«Восточный Порт» отмечает Всемирный день моря реализацией новых экопроектов

охрана окружающей среды – основной приоритет работы компании АО «Восточный Порт». Фото: АО «Восточный Порт»

29 сентября отмечается Всемирный день моря – одно из важнейших международных экологических событий, цель которого – привлечь внимание общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносит загрязнение водоемов. Наиболее важные задачи – повышение экологической безопасности морских перевозок, сохранение биоресурсов и борьба с браконьерством. Каждый год этот день посвящен определенной актуальной экологической теме, проводятся различные природоохранные и просветительские мероприятия, экологические акции и митинги в разных странах мира.

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды – основной приоритет работы стивидорной компании АО «Восточный Порт». На базе собственной аккредитованной лаборатории портовики проводят ежедневный экологический мониторинг, отслеживая состояние промышленных вод и акватории бухты Врангеля. Уже 8-й год подряд совместно с общественными и научными организациями Приморского края предприятие реализует эколого-просветительский проект «Экомарафон». Волонтеры Фонда «Восточный Порт» организуют морские субботники, «экологические десанты» и другие эколого-просветительские мероприятия.

В лаборатории специалисты отслеживают состояние бухты Врангеля. Фото: АО «Восточный Порт»

«Восточники» активно ведут работу по сохранению биоразнообразия флоры и фауны на территории присутствия. Одним из мероприятий проекта «Экомарафон» в 2022 году стал выпуск в море свыше 2-х миллионов мальков рыб лососевых пород в рамках восполнения морских биоресурсов. С 2014 года по настоящее время по заказу компании было выращено и выпущено в воды Приморья 22,5 млн мальков рыб, ростков ламинарии, особей гребешка и трепанга. Общая сумма инвестиций в данные мероприятия составила 113 млн рублей.

В 2022 году на новый этап вышло сотрудничество АО «Восточный Порт» и Национального научного центра морской биологии ДВО РАН в области сохранения и восполнения видового разнообразия прибрежной фауны залива Петра Великого. Предприятие осуществляет финансовую поддержку исследований. В этом году благодаря поставке ученым мощных поворотных камер стало возможным вести круглосуточное наблюдение за жизнью и репродуктивным периодом пятнистых тюленей-ларг на одном из островов Дальневосточного морского заповедника. В начале года Порт приобрел для научного центра карантинный модуль, включая все необходимое оборудованием для осмотра и лечения ластоногих млекопитающих, пострадавших в том числе от антропогенных факторов. К настоящему времени ученые провели в стационаре уже более 1200 осмотров тюленей-ларг.

Мощные поворотные камеры позволяют следить за жизнью тюленей-ларг. Фото: АО «Восточный Порт»

На сегодняшний день инвестиции в природоохранные мероприятия АО «Восточный Порт» составляют порядка 6 млрд рублей.

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