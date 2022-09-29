Свадьбе быть: глава Приморья откликнулся на просьбу губернатора Сахалина

Бракосочетание состоится в Покровка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко откликнулся на просьбу главы Сахалинской области Валерия Лимаренко устроить свадьбу жителям острова. Об этом «Комсомольская правда – Владивосток» узнала от пресс-секретаря главы края Макара Руденчика.

Как он рассказал редакции, после звонка Валерия Лимаренко, глава края поручил помочь молодым людям заключить брак. Подключился приморский департамент записи актов гражданского состояния, поэтому уже завтра, в последний день сентября, сахалинцы смогут скрепить свой союз в селе Покровка Октябрьского района.

– Специалисты приморских ЗАГСов в эти дни работают, что называется, в усиленном режиме. Во всех подобных случаях стараются очень оперативно все оформить. Уже зарегистрировано более 1000 браков с военнослужащими, – отметил Макар Руденчик.

Напомним, что молодые люди долго готовились к свадьбе, копили деньги, но сахалинца призвали в Приморье в рамках мобилизации, поэтому их планы сорвались. Именно поэтому глава области обратился к губернатору края за помощью.

Также мы писали о том, что после объявления о частичной мобилизации возле приморских ЗАГСов выстроились очереди.

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