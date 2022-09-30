На каждом мастер-классе до 12 участников. Фото: предоставлено «КП», Дарья СТЕПАНОВА

Во Владивостоке запущена новая серия бесплатных кулинарных мастер-классов дальневосточной кухни для людей старшего возраста (55+). В последний раз участники готовили тыквенный крем-суп с горбушей и рулетики из трески 14 сентября. В Находке мероприятие провели 27 сентября, а на следующий день с гастрономией познакомили пожилых людей из Большого Камня. Организаторы – Pacific Russia Food – сообщили, что занятия будут продолжены в перечисленных городах, включая Уссурийск и Артем.

– На таких мероприятиях всегда царит особая атмосфера. Представители старшего поколения с интересом слушают шеф-повара, задают вопросы и с энтузиазмом участвуют в обсуждении кулинарных тем. Из набора знакомых дальневосточных продуктов готовят легкие, вкусные и полезные блюда, разработанные с учетом потребности диеты людей серебряного возраста. В конце каждого мастер-класса звучат слова благодарности шеф-повару и неизменный вопрос: «когда можно будет прийти в следующий раз?» – рассказали о занятиях в Pacific Food.

Особенность проекта – бесплатное обучение дальневосточной кухне. Фото: предоставлено «КП», Александр ХАРДИН

Проект называется «Душевная кухня»: он включает в себя готовку, общение, различный досуг. На занятиях можно похвастаться успехами в кулинарии или даже дачным урожаем. Отметим, мероприятия абсолютно бесплатны. Это социально ориентированный проект, который дважды выигрывал грант губернатора Приморья на субсидии из краевого бюджета.

Всего проведут 20 мастер-классов для 200 людей старше 55 лет в городах Приморья. Как правило, на кухне руководит процессов шеф-повар знаменитой во Владивостоке «Миллионки». К слову, многие из рецептов можно найти на сайте двкухня.рф. А пока «КП» публикует расписание ближайших мастер-классов:

Уссурийск: 12 октября 2022 года в 13:00 и 16:30 по адресу: ул. Комсомольская, д. 28 (ресторан «Токио»);

Артем: 9 и 30 ноября 2022 года в 13:00 и 16:30 по адресу: ул. Кооперативная, д. 6 (Филиал ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Артёме);

Владивосток: 16 ноября 2022 года; 18 января 2023 года, 8 февраля 2023 года в 12:00 и 15:00 по адресу: ул. Светланская, д. 7 (отель «Soul Kitchen Hotel»).

Количество участников в группах ограничено, успевайте записаться, пока есть свободные места: +7 908 976 44 61 (Алина).

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