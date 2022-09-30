Волонтеры-медики ТГМУ во Владивостоке расскажут, как отличить инфаркт от инсульта

Врачи измерят давление всем желающим и расскажут о диспансеризации. Иллюстрация из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всероссийская акция «Оберегая сердца» пройдет 1 октября во Владивостоке на территории малого дворика ГУМА. Волонтеры-медики Тихоокеанского государственного медицинского университета проведут профилактические беседы «Поговорим о важном», а также открытые лектории.

Эксперты расскажут о важности проходить диспансеризацию, уметь различать симптомы инсульта и инфаркта. Здесь состоится раздача буклетов и измерение артериального давления всем желающим. Мероприятие начнется в 12:00.

Напомним, профессор из ТГМУ вошла в число лучших преподавателей во всероссийском конкурсе.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что на Камчатке успешно провели еще одну всемирно известную акцию – «Розовая ленточка». Эксперты бесплатно обследовали более 200 женщин на рак молочной железы. Подробности – в отдельном материале «КП».

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