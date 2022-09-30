Студенты-добровольцы до поступления в университет прошли службу и получили военную специальность. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Дальневосточный федеральный университет выплатит по 80 тысяч рублей студентам-добровольцам и своим сотрудникам, которые отправятся в места проведения СВО. В том числе вуз окажет поддержку семьям мобилизованных. Об этом заявил ректор ДВФУ Борис Коробец в своем Telegram-канале, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Мы в ДВФУ приняли решение силами университета материально и нематериально поддержать мобилизованных сотрудников и студентов-добровольцев. Каждому из них мы выплатим единовременную материальную помощь в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, считаем своей задачей оказать поддержку семьям мобилизованных. Здесь нет универсального решения – с каждой семьей мы персонально проработаем меры поддержки, – заявил Коробец.

Ректор добавил, что в пакет мер поддержки могут войти и дополнительные бесплатные занятия для детей в школах, психологическая и медицинская помощь, трудоустройство молодых мам с частичной занятостью и другое.

Студенты-добровольцы, как утверждает глава ДВФУ, до поступления в университет прошли службу и получили военную специальность. Учебное заведение предоставит будущим бойцам академический отпуск на время службы.

Для эффективной работы в вузе создан Оперативный штаб (корпус 8.1) и единый контактный центр 8 800 550-38-38.

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