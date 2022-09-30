Председатель городской думы поздравил ветеранов Владивостока с Днем пожилых людей

Андрей Брик. Фото: Дума Владивостока

Уважаемые жители и гости города Владивостока! Дорогие ветераны!

1 октября во всем мире отмечается День пожилых людей.

В России тридцать лет назад, в 1992 году, было принято постановление президиума Верховного Совета о проведении 1 октября мероприятий, посвященных пожилым людям.

Мы благодарны ветеранам войны и труда, которые героически отстояли мир для будущих поколений, завоевали Победу в Великой Отечественной войне, восстановили в послевоенное время народное хозяйство. Их ратный и трудовой подвиг стал тем надежным фундаментом, на котором основаны величие и мощь современной России.

Сегодня люди старшего поколения являются примером активной гражданской позиции, жизнелюбия, высокой социальной ответственности, носителями нравственности и духовной культуры.

Со своей стороны, депутаты Думы Владивостока поддерживают горожан преклонного возраста в их стремлении участвовать в общественной жизни приморской столицы. Убежден, общими усилиями нам удастся сохранить историческое наследие поколения созидателей и победителей, укрепить традиции патриотического воспитания, военной подготовки, заинтересовав молодежь участием в спортивно-патриотических мероприятиях, таких как игра «Зарница», проект «Юный защитник».

Вопросы социального благополучия пожилых людей находятся в центре внимания депутатского корпуса Думы города Владивостока. Депутаты работают над совершенствованием правовой базы, обеспечивающей формирование доступной городской среды, создание комфортных условий проживания. При федеральной и региональной поддержке в городе реализуются проекты по социокультурной адаптации пенсионеров, направленные на увеличение продолжительности активного долголетия.

Дорогие ветераны войны и труда! Пусть ваша жизнь будет наполнена душевной радостью, заботой и уважением близких вам людей!

Примите от депутатов Думы города, от меня лично искреннюю благодарность за ваш достойный вклад в социально-экономическое развитие Владивостока и пожелания крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

Председатель Думы города Владивостока Андрей Петрович Брик

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