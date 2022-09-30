«Звездный десант» фантастов высадится на площадку фестиваля ЛиТР

Творческие пути авторов обсудят 9 октября. Фото: Сергей БАЛАНОВ

«Звездная четверка» российских писателей-фантастов 9 октября на юбилейном фестивале «Литература Тихоокеанской России» (ЛиТР, 6+) во Владивостоке обсудит творческие пути авторов, приоткрывающих завесу грядущего. Мастерам жанра Сергею Чекмаеву, Сергею Лукьяненко, Роману Злотникову и Дмитрию Емцу предстоит вступить в увлекательную дискуссию «Фантастическая четверка: как фантасты предсказывают будущее?».

Дискуссия пройдет 9 сентября в кинотеатре «Океан», зал №1 (Набережная улица, 3).

– С удовольствие приму участие в этом фестивале. Мне очень нравится, что фестиваль с замахом. И то, что Владивосток хочет стать центром современной российской культуры, это здорово. И чем выше цель, тем реальнее ее добиться, – сказал Дмитрий Емец.

– Такие мероприятия важно проводить для самого высокого уровня власти в Приморье, потому что на таких мероприятиях высказываются различные идеи, и это придает дополнительный импульс для развития края, Дальнего Востока и вообще Тихоокеанской Руси как таковой, – считает Роман Злотников.

Уже сейчас участники дискуссии готовятся удивить гостей фестиваля «Литература Тихоокеанской России». Сергей Чекмаев везет во Владивосток несколько новинок: два сборника фантастических рассказов о будущем несломленного Донбасса и научную монографию о современных деструктивных идеологиях. Собирается рассказать о сценарной работе для игровой индустрии.

Писатель-фантаст, автор «Дозоров» Сергей Лукьяненко надеется на показ заключительных серий фильма (16+) по мотивам его произведения «Осенние визиты», который снимала владивостокская команда (режиссер Георгий Саенко; премьерный показ первой серии состоялся на ЛиТР-2020 – ред.).

Напомним, пятый фестиваль «Литература Тихоокеанской России» состоится 7-9 октября 2022 года. Мероприятия ЛиТРа будут проходить на нескольких площадках. Центральные события фестиваля развернутся на верхней площадке набережной Спортивной гавани «Семь сопок». Здесь 7 октября состоится торжественная церемония открытия, театрализованное представление «Арсеньев. Легенда» (6+) и литературный концерт.

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