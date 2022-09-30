Форменные воротнички и клятва верности: во Владивостоке прошел концерт для курсантов-первокурсников

В полдень 30 сентября у памятника собрались студенты. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Во Владивостоке на площадке у памятника Морякам Торгового Флота провели торжественный концерт в честь посвящения первокурсников в курсанты МГУ имени Невельского. На построении ребята были в форменных воротничках и фуражках, родители с гордостью снимали происходящее на видео.

Некоторые родители плакали. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Во время мероприятия у памятника зажгли огонь, у которого собрались присутствующие. Среди них по традиции были и выпускники. Ведущая встретила гостей и курсантов, а после заиграл Гимн Российской Федерации. Присягу первокурсники уже приняли в стенах вуза.

Курсанты дали присягу. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

– Море всегда влекло, вот и поступил. Дедушка служил на флоте, его рассказы всегда впечатляли, – рассказал один из курсантов.

К слову, в конце июня, как писала «Комсомольская правда», выпустились владивостокские нахимовцы. Они дали клятву и получили аттестаты со слезами на глазах на Корабельной набережной. Как это было – в отдельном материале.

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