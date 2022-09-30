Результаты экомониторинга в 2022 году подтверждают высокую эффективность АО «Восточный Порт» в области водопользования

Бухта Врангеля. Фото: АО «Восточный Порт»

Качество промышленной, питьевой и природной воды в зоне деятельности АО «Восточный Порт» соответствует требованиям Санитарных правил и норм, принятым в Российской Федерации. Такие результаты показал анализ лабораторного контроля по итогам экомониторинга за 8 месяцев 2022 года. С начала января по конец августа был проведен отбор 388 проб воды, в том числе морской – 80, производственной – 194, природной – 37 и питьевой – 73. 4 пробы воды взяты в рамках производственного контроля.

Данные системных наблюдений в 2022 году свидетельствуют об эффективной природоохранной деятельности предприятия. Мониторинг состояния качества производственных, питьевых и природных вод выполняют специалисты собственной аккредитованной санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт» и несколько сторонних лабораторий. Результаты исследований ежеквартально передаются в государственные контролирующие органы.

На сегодняшний день АО «Восточный Порт» является единственной стивидорной компанией в Приморском крае, располагающей собственной системой очистки промышленных вод. Производственные площадки оборудованы десятью локальными очистными сооружениями, работающими с применением наилучших доступных технологий с высоким качеством очистки воды. В рамках комплекса собственных природоохранных мероприятий, в реализацию которых предприятие инвестировало шесть миллиардов рублей, часть оборудования была технически перевооружена и модернизирована.

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