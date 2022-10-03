ВМТП продолжает озеленять Владивосток

Озеленение сквера – часть программы ВМТП по благоустройству Эгершельда. Фото: FESCO

В сквере Героев-Даманцев на пересечении улиц Верхнепортовой и Авраменко тянутся к солнцу только что посаженные ясени, клены и сирень. Эти деревья и кустарники появились здесь благодаря сотрудникам Владивостокского морского торгового порта и Дирекции общественных пространств города Владивостока.

– Мы высаживаем деревья в сквере Героев-Даманцев второй год подряд, это становится доброй традицией. 30 маньчжурских ясеней, которые мы высадили в прошлом октябре, уже прижились, они дополняют вид этого памятного места и защищают его от ветра и пыли. В этот раз к ним добавятся еще 9 ясеней, 16 кленов и 17 кустов сирени. Озеленение района является частью программы порта по благоустройству Эгершельда, – рассказала начальник отдела промышленной экологии ПАО «ВМТП» Елена Рябоконь.

Елена Рябоконь, начальник отдела промышленной экологии ПАО «ВМТП». Фото: FESCO

– Благодаря усилиям Владивостокского морского торгового порта город становится краше и зеленее. Мы всегда рады нашим совместным проектам, – отметила специалист отдела содержания и эксплуатации Дирекции общественных пространств города Владивостока Юлия Дудина.

Юлия Дудина, специалист отдела содержания и эксплуатации Дирекции общественных пространств Владивостока.. Фото: FESCO

ВМТП располагается в самом сердце Владивостока. Это крупнейший универсальный порт на Дальнем Востоке и первый порт в стране по контейнерообороту. Наращивая производство и масштабируясь, он остается зеленым портом. Отдел промышленной экологии ПАО «ВМТП» регулярно производит мониторинг окружающей среды, измеряет показатели чистоты воздуха, заботится о снижении шума, занимается проектными разработками и контролирует исполнение экологических норм на производстве.

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