Жесткое ДТП при необычных обстоятельствах произошло в Уссурийске

Авария произошла на кольце улицы Краснознаменной в Уссурийске. Фото: принтскрин видео.

Авария произошла на кольце улицы Краснознаменной в Уссурийске. Последствия жесткого ДТП очевидцы засняли на камеру – на кадрах один автомобиль получил повреждения, второй и вовсе остался лежать вверх тормашками. Полицейские уже занимаются ситуацией.

На видеозапись попали два автомобиля – микроавтобус с разбитым передним бампером и седан, лежащий поодаль него. Примечательно, что автомобиль лежит на передней части, следы аварии у него остались на заднем бампере.

Что произошло – определить непросто. Скорее всего, «микрик» подрезал легковушку, и та улетела на клумбу. «КП – Владивосток» обратилась в полицию за комментариями. Также на месте происшествия не видно скорой помощи, скорее всего, никто не пострадал, либо людей уже увезли в госпиталь.

Напомним, утром, 1 октября, редакция писала про аварию на Русском острове, из-за которой загорелась машина. Дорогу в сторону материка сковали пробки.

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