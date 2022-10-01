Решение о вхождении территории в состав РФ было принято «в едином порыве». ФОТО: ТК kozhemiakoofficial

Губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал на подписании документов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации в кремле. По его словам, референдум имеет историческое значение для всех жителей региона, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Для нас, для приморцев, у которых очень многие родственники проживают там, большое значение имеет воссоединение народов. Историческое значение. Поэтому мы со своей стороны с благодарностью ко всем, кто проводил референдум и президенту, который принял такое решение. Сегодня это уже наша большая страна, которая сделает все, чтобы защитить наш народ от любых посягательств.

Глава региона отметил, что решение о вхождении территории в состав РФ было принято «в едином порыве». Он подчеркнул, что это событие ознаменовалось окончанием длительного процесса, который долгое время наносил вред республикам и областям.

– Мы видим, что референдумы, которые проходили на территории этих государств, они подтвердили их подлинность, всеобщее одобрение от жителей этих республик. А если взять пример вхождения Крыма в состав России, то [посмотрите] насколько изменилась эта республика и стала экономически развитой – новые мосты, новые дороги, жилье, сельское хозяйство, туризм, новые детские лагеря. Сегодня в этом нуждаются и те области, которые вошли в состав нашего государства. Восемь лет они жили под гнетом нацистов.

Напомним, в пятницу, 30 сентября, к Кремле состоялось подписание договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам прошедших референдумов.

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