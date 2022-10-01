Жительница Камчатки провалилась в яму в погоне за сбежавшей курицей

Тематическая иллюстрация. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Камчатке жительница города Елизово попала в курьезную ситуацию, когда догоняла сбежавшую курицу в пятницу, 30 сентября. Женщина провалилась в яму. На помощь прибыли спасатели.

В камчатском МЧС рассказали, что ситуация произошла на улице Калинской в Елизово. Женщина угналась за убегающей курицей, не заметила яму и упала. В момент падения она повредила ногу. Дежурная смена Камчатского спасательного центра МЧС России отправилась на помощь женщине. К моменту их приезда двое прохожих помогли пострадавшей выбраться.

На месте ей оказали доврачебную помощь и транспортировали в районную городскую больницу. О том, как дальше развивалась эта история, остается только гадать.

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