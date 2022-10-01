Перетягивание автобусов, zumba и бег в мешках: во Владивостоке задорно напомнили о ЗОЖ

Команда победителей. ФОТО: Евгений Хабаров

Двухдневный фестиваль «Спортфест» для любителей активного отдыха весело провели в ТВК «Калина Молл» во Владивостоке. В рамках мероприятия участники занимались йогой, посещали мастер-классы о здоровом питании и пробовали себя в различных испытаниях от проекта «Я худею». О том, как прошли активные дни «Спортфеста» – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

30 сентября в «Калина Молл» стартовал бесплатный двухдневный «Спортфест». Он открылся для любителей здорового образа жизни и людей, сознательно относящихся к себе.

Для всех желающих создали несколько площадок: зону йоги и отдыха в сквере у ТВК, зону активных действий и игр возле центрального входа в «Калина Молл», локацию мастер-классов от фестиваля «Идем на взлет» и специальные кинопоказы в кинотеатре «Киномакс».

Изюминкой фестиваля стали спортивные состязания от проекта «Я худею». Так, участники соревновались в перетягивании автобусов (что было очень зрелищно, видео мы прикрепили ниже) и канатов, эстафетой типа прыжки в мешках и беге на скорость с покрышками в руках. Первое место в категории «90+» заняла команда оранжевых!

Также для гостей мероприятия выступали различные творческие коллективы, состоялись презентации сезона 2022/23 от хоккейного клуба «Адмирал», показы мод, работали фотозоны проекта «Цвета Здоровья» и многое другое.

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