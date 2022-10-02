29-летнего приморца задержали за подозрение в обороте наркотиков

Приморец может на 10 лет отправиться в тюрьму. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Артеме задержали мужчину, подозреваемого в обороте наркотиков. Полицейские получили оперативную информацию и проверили жителя. В итоге во время личного досмотра они нашли 10 свертков, перемотанных изолентой, сообщили в пресс-службе УМВД Приморья.

Полицейские провели экспертизу и подтвердили, что хранил 29-летний приморец далеко не соль с перцем. Общий вес веществ – синтетического средства «скорость» (производное от мефедрона) – составил 14,3 грамма. За это мужчине по части 2 статьи 228 грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело уже заведено, а фигуранту выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, как полицейские случайно обнаружили наркодилера в Фокино. Мужчину остановили для проверки легковушки, потому что водитель показался подозрительным. Тест на наркотики рулевой «успешно прошел», а в его багажнике нашли 27 пакетов запрещенных веществ.

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