Вечер субботы закончился для приморца пьяной аварией в центре столицы Приморья

Водитель влетел в столб в центре города. Фото: принтскрин видео, Telegram-канал autogarant_vl

Ночью во Владивостоке в районе Алеутской, 28, произошло серьезное ДТП. Водитель Subaru Forester не справился с управлением и въехал в опору освещения. Все случилось возле популярного ТЦ в центре города. Об этом сообщили местные аварийные комиссары.

Как стало известно dv.kp.ru, водитель мог быть в состоянии опьянения. Детали инцидента уточняются. В столб Subaru влетел передней частью автомобиля, кузов машины серьезно пострадал. Водитель отделался небольшими травмами. Жертв нет.

Правоохранительным органам предстоит провести проверку. Ранее авария из-за пьяного водителя на дороге Владивосток-Хабаровск привела к куда более ужасающим последствиям. Погибли три человека. А в конце августа «Комсомольская правда – Владивосток» писала об ужасающем ДТП на федеральной трассе.

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