«Даже не догадывался»: мужчина, летевший рейсом до Владивостока, вызвал гнев пассажиров

Из здания приморской воздушной гавани югорчанин уехал в дежурную часть. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Житель Ханты-Мансийского автономного округа не смог дождаться посадки самолета и покурил прямо в туалете салона. Незадачливого 33-летнего любителя табака задержали в аэропорту Владивостока и доставили в дежурную часть, об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Дальнему Востоку на транспорте.

Как уточнили в ведомстве, мужчина покурил в туалетной комнате. Другие пассажиры рейса Новосибирск-Владивосток, где все и произошло, серьезно возмутились. Нарушителя быстро нашли. Когда мужчину встретили полицейские в воздушной гавани Приморья, он объяснил, что не смог дотерпеть до посадки – при этом он даже не догадался, что на борту установлена система датчиков задымления.

Теперь югорчанина ждет административный штраф. Напомним, на курении авиапассажиры попадаются с завидной регулярностью, несмотря на строгие зарплаты.

В августе случился почти аналогичный инцидент. На самолете маршрута Сочи-Владивосток мужчина, напротив, знал о датчиках задымления, но тяга все равно заставила его испытать судьбу. В сентябре на штраф также «влетел» пассажир рейса Камчатка-Владивосток.

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