Приморью выделят 63 миллиона рублей на завершение строительства физкультурного центра в Чугуевке

Юрий Трутнев. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Приморье получит 63 миллиона рублей, чтобы завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Чугуевке в одноименном муниципальном округе. Деньги выделят через дальневосточную «Единую субсидию», как выяснилось на заседании президиума совместно с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.

Дополнительные деньги направят шести дальневосточным регионам: Бурятии, Приморью, Хабаровскому краю, Амурской, Магаданской и Сахалинской областям. В сумме субъекты ДФО получат 448 миллионов рублей на различные нужды.

Приморье получит деньги на завершение строительства ФОК в Чугуевке. Там появятся залы борьбы и бокса, фитнес-центр, несколько спортивных площадок. Двухэтажное здание пока что готово лишь на 69%, однако с федеральной помощью может стать достойным спортивным объектом региона.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Юрий Трутнев призвал доработать мастер-план агломерации дальневосточного центра, а также модернизировать погранпереходы.

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