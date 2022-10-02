Совсем скоро приморцам стоит начать готовиться к зиме. Фото: Игорь НОВИКОВ

Погода в Приморском крае с начала новой рабочей недели, 3 октября, резко ухудшится. Ранее в регионе преобладали температуры, приближенные к летним (от +17 до +25 градусов), однако в понедельник придут фронтальные разделы, сообщили в Примпогоде.

Местами 3 октября пройдет дождь. Температурный фон будет держаться на уровне от +7 до +15 градусов, максимальные значения – +19...+24°С, на побережье +15...+18°С.

В ночь на вторник, 4 октября, осадки охватят большую территорию края, их интенсивность увеличится. Холодный воздух опустит столбики термометров до ниже +10 градусов ночью. Небольшой снег вероятен в северных районах, однако выпавшие осадки быстро растают.

Уже днем снег прекратится, но в крае продолжится похолодание. Во многих районах Приморья усилится ветер. В среднем, синоптики ожидают показатели от +6 до +13 (на юге) градусов тепла.

В середине недели активность ветра снизится. Ночи будут холодными, +4...-6°С. Днем холодная воздушная масса начнет трансформироваться в сторону тепла, фон максимальных температур по сравнению с предыдущим днем повысится на 1 – 3 градуса.

Владивосток в понедельник, 3 октября, столкнется с небольшим похолоданием до +17 градусов. Затем 4-5 октября столбики термометров будут показывать от +8 до +13 градусов.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что первый снег в Приморье может выпасть в середине ноября.

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