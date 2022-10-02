В Приморье 13-летняя девочка уехала на автобусе и пропала

Фото: социальные сети // ПРОО «ПримПоиск»

В приморском Дальнегорске пропала 13-летняя Дарья Захлевная. Девушка ушла в полдень накануне, 1 октября, с тех пор никаких вестей от нее не поступало. Родители, родственники и друзья забили тревогу, обратились в соцсети с просьбой помочь найти подростка.

Как сообщили в поисковой организации «ПримПоиск», на вид девушке 14-15 лет, рост 169 сантиметров, среднего телосложения. У Даши мелированные волосы. Была одета в черную куртку с красными нашивками на рукавах, черную толстовку, черные штаны с принтом в виде белых букв, белые кроссовки. С собой унесла черный рюкзак.

Ранее родственники в социальных сетях рассказали, что девушка уехала на автобусе «Терней – Владивосток» и может находиться в Уссурийске. Других уточнений «КП» не привели.

Напомним, ПРОО «Примпоиск» не раз отчитывалось об успешном завершении поисков – надеемся, так будет и в этот раз. Ранее волонтеры смогли разыскать и спасти глухонемого, который провалился в колодец и провел там 4 дня.

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