Новая рабочая неделя в Приморье начнется с дождей

Во Владивостоке столбики термометров покажут до +17°C. Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 3 октября, в Приморье ожидаются небольшие, местами умеренные осадки, на некоторые районы опустится туман. Ветер южный умеренный, в некоторых территориях порывы сильный. Столбики термометров в крае поднимутся до +11…+22°C.

Во Владивостоке облачно, иногда будет идти небольшой дождь, в некоторых местах ожидается туман. Порывы юго-восточного ветра умеренные до сильных. Воздух в приморской столице прогреется до +15…+17°C.

В Уссурийске облачно, ожидаются осадки, умеренный южный ветер. В городе потеплеет до +18…+20°C.

В Находке также облачно, есть вероятность дождя. Ветер восточный и юго-восточный умеренный. Температура воздуха поднимется до +17…+19°C.

Напомним, что главный синоптик края Борис Кубай рассказывал о том, что в начале октября в Приморье ворвется похолодание, а 4-5 числа в горных районах может пойти снег.

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