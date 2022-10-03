Сюда не суйтесь: авария сковала движение на объездной трассе в Приморье

Приморцы стоят в пробке около часа. Фото: telegram-канал @dpskontrol_125rus.

Для некоторых жителей Владивостока утро 3 октября началось с неприятностей. Огромная пробка образовалась на объездной трассе.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, на дороге в сторону Патрокла серьезный затор, причиной которого стала авария. Судя по кадрам в telegram-каналах, на трассе столкнулись четыре автомобиля, которые выстроились «паровозиком». О пострадавших из-за ДТП не сообщается.

По словам приморцев, авария случилась после камер видеонаблюдения. Водители стоят в пробке почти час и неизвестно, сколько им еще придется ждать нормально движения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.