Приморцы вакцинировались 1 195 937 раз. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональный оперштаб Приморья обновил статистику по ежедневному уровню заболеваемость коронавирусом. По новым данным, за сутки COVID-19 обнаружили у 209 жителей края. За все время существования пандемии болезнь подхватили 203 338 человек.

За 24 часа 194 приморца смогли справиться с COVID-19. Всего количество выздоровевших достигло 199 383 человек. За сутки никто не скончался от коронавируса.

По данным оперштаба, жители края вакцинировались 1 195 937 раз.

Напомним, что осенью можно заболеть не только COVID-19, но и гриппом, поэтому приморцам рекомендуют сделать прививки от обеих болезней. Людям старшего возраста врачи советуют вакцинироваться от пневмококковой инфекции. Жители края, которые уже перенесли болезнь, могут пройти углубленную диспансеризацию. Для этого необходимо записаться в поликлинику по полису ОМС в удобные для вас день и время.

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