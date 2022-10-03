Роковое развлечение: в Приморье подросток скончался под грудой обломков

Они пришли на «заброшку» для развлечений. Фото: Следком Приморья

Стали известны новые подробности о трагедии с погибшим подростком, которая произошла в воскресенье, 2 октября, в Михайловском районе. В прокуратуре Приморья рассказали, что трое школьников села Некруглово пришли на «заброшку» для развлечений – поразбивать старые стены. В результате одного из них придавило обломками, он умер. В органах завели уголовное дело.

В ведомстве сообщили, что подростков было трое: 15-летний, 16-и и, совсем юный, 10-и летний парень. Они пришли к старому дому и без проблем проникли внутрь. Почему территорию не охраняли полицейские или злые собаки – в СК не рассказали, зато доподлинно известно, что ребятня начала рушить стены, скорее всего, чем-то тяжелым.

Им удалось разнести основание стены. Фото: Следком Приморья

Судя по всему, им удалось разнести основание стены, из-за чего громоздкая конструкция обрушилась прямо на двоих мальчиков 15 и 16 лет. Травмы от обломков получили оба, но 15-летний такие, от которых скончался.

Сейчас на месте трагедии работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства случившегося. Прокуратура завела уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

Напомни, ранее «КП – Владивосток» писала об этом происшествии в отдельном материале.

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