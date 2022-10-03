Массовые отключения холодной воды ожидаются во Владивостоке

В «Примводоканале» объяснили, почему не будет воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе Владивосток накроет волна отключений холодной воды, которые начнутся 5 октября. Как рассказали в пресс-службе «Примводоканала», связано это с плановым ремонтом.

Подачу воды остановят 5 октября в 3:00 и возобновят 6 числа в это же время; ХВС не будет в домах по следующим адресам: 50 лет ВЛКСМ 17-27, 28-32; Альбатросовая; Архангельская; Басаргина; Беляева; Борисенко 34-70а, 35-35 к. 11; Буковая 1, 3; Бурачка 4-10, 11-17а; Ветеранов; Вилкова 13-15б, 37а; Волкова; Воронежская, 15, 17, 19; Вязовая; Героев Хасана; Горицветная; Гризодубовой; Гульбиновича 4, 16-24, 29-31, 32; Добровольского; Запорожская; Зои Космодемьянской 16; Ильменская; Интернациональная 57-71а; Калинина 111, 113, 115, 115а, 115б, 173, 177, 225; Каштановая; Кизиловая; Кипарисовая; Командорская; Коммунаров 14; Космонавтов; Марины Расковой; Минеров; Можайская; Монтажная; Могилевская; Надибаидзе 11, 17, 19; Нарвская; Нестерова; Никифорова; Новожилова; Патрокл; Пацаева; Пихтовая 21, 21а, 21б, 35, 35а; Полины Осипенко; Окатовая 2-20, 7-21, 28, 35-39, 46, 48; Олега Кошевого 25-33; Очаковская 7; Пихтовая 5а, 7, 12, 12а; Полярная; Поселковый пер. 6, 11, 16, 18; Поселковая 1-я; Поселковая 2-я; Поселковая 3-я; Прибрежная; Промышленная 1-я 1; Промышленная 2-я 2, 4, 6; Сафонова; Сахалинская; Связи; Североморская; Слуцкого; Смоленская; Строительная 2-я; Строительная 3-я; Сочинская; Талалихина; Тамбовская; Терешковой 1-27, 10-26а; Тетюхинская; Тихвинская; Фадеева 45-55, 61, 63а, 67; Фастовская 2, 2а, 2в, 7-33, 10-14, 20; Феодосийская; Харьковская 1-11, 10, 30-36а, 33-49, 57а; Часовитина; Черемуховая 8-32, 11-15; Чукотская; Щитовая; Ясеневая 8.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.