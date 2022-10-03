На Камчатке будут судить хозяйку базы отдыха, где ребенок обварился в кипятке

Следователи собрали все доказательства вины владелицы туркомплекса. Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

На Камчатке завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы села Эссо Быстринского района. Ранее в бассейне хозяйки базы отдыха ребенок получил ожоги второй и третей степени тяжести. Следствие собрало достаточно доказательств. Дальнейшую судьбу подозреваемой будут решать сотрудники прокуратуры и суда, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю

Напомним, в июне этого года 12-летний мальчик с родителями проводил время на базе отдыха. Взрослые искали сотрудников отеля, когда произошел несчастный случай – подросток прыгнул в бассейн, температура которого была 65-70 градусов. Как оказалось, водоем наполнили термальной водой, однако отдыхающих не предупредили, что там слишком горячо. Ребенок выжил, но был отправлен в больницу в тяжелом состоянии.

Следователи собрали все доказательства, и теперь судьбу безответственной владелицы базы будут решать в суде.

Женщину могут признать виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). В таком случае ей грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

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