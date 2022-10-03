Четыре тонны продуктов отправили из Приморья в зону СВО

Гуманитарную помощь собирали приморские коммерческие компании. Фото: министерство промышленности и торговли Приморского края.

Четыре тонны гуманитарной помощи отправили из Приморья в зону специальной военной операции. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, груз собрали 20 местных коммерческих компаний.

В министерстве промышленности и торговли Приморья поделились, за короткие сроки организации собрали продукты питания: каши, тушенки и другие консервы, крупы и макароны. Остальной груз – это газовые баллоны для походных газовых печей.

– Мы благодарим все предприятия, которые отозвались и оказали поддержку. Тем, кто сегодня находится на передовой и защищает интересы России, очень важно чувствовать поддержку соотечественников, – отметил глава министерства Сергей Калитин.

Это не последняя гуманитарная помощь, которую приморские компании отправляют в ЛНР и ДНР. В следующую партию груза планируют собрать теплые вещи и промышленные товары.

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