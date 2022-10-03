В Приморье поддержат семьи с новорожденным ребенком и невысоким доходом

Новую меру соцподдержки одобрили в трех чтениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На внеочередном заседании Законодательного собрания Приморья депутаты одобрили предложение главы края Олега Кожемяко о мерах социальной поддержки малообеспеченным семьям, где появится новорожденный.

Приморцы, у которых в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года родится малыш и чей доход ниже прожиточного минимума, могут получить сертификат на 10 тысяч рублей. Эти деньги пригодятся для покупки принадлежностей, которые необходимы ребенку от 0 до 12 месяцев.

Чтобы получить сертификат «Подарок новорожденному» один из родителей в течение трех месяцев со дня рождения ребенка должен подать заявление.

Мера поддержки создана в рамках регионального проекта «Репродуктивное здоровье» и должна помочь стабилизировать социально-экономическое положение семей с младенцами и увеличить рождаемость в крае. Нововведение депутаты одобрили в трех чтениях.

На предоставление сертификатов из краевого бюджета планируют отправить 51 миллион рублей в 2023 году.

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