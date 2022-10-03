В период частичной мобилизации в Приморье будет действовать «сухой закон»

Нововведение поддержали 30 депутатов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Часть приморских депутатов поддержала внесение правок в закон «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, безалкогольных тонизирующих напитков и профилактике алкоголизма на территории края».

В понедельник, 3 октября, на внеочередном заседании Законодательного Собрания Приморья депутаты обсудили законопроект, который запретит розничную продажу алкоголя в некоторых муниципалитетах края. Нововведение будет действовать в период действия режима ЧС, а также во время проведения частичной мобилизации.

Как объяснили на заседании, розничную продажу алкоголя в муниципалитетах Приморья запретят в торговых точках, которые находятся в радиусе 300 метров от военных комиссариатов и 500 метров от сборных пунктов в поселках Бамбурово, Сибирцево и в селах Ильинка, Сергеевка. Мера не коснется мест общественного питания.

Как объяснил губернатор Приморья Олег Кожемяко, делается это для того, чтобы поддержать порядок на территории военных комиссариатов и избежать случаев отравления алкоголем.

Около 30 депутатов в трех чтениях проголосовали «за» введение ограничений.

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