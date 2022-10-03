Остров Русский очистили от 830 килограммов мусора

В акциях участвовали студенты ДВФУ и курсанты дальневосточной пожарно-спасательной академии. Фото: Администрация Владивостока

Две экологические акции на острове Русский прошли на минувшей неделе. Студенты ДВФУ, представители компании «Экостарт», а также курсанты дальневосточной пожарно-спасательной академии избавили от мусора берега в районе бухты Балка и мыса Поспелова.

Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, мероприятия организовало управление охраны окружающей среды и природопользования. Участники акции складывали мусор не в один пакет, а сортировали его по нескольким видам: жестяные банки, загрязненные несортируемые отходы, пластик, стекло. В общей сложности удалось собрать 830 килограммов хлама, который сдали для переработки и утилизации специализированным организациям.

Владивостокцы сортировали мусор по нескольким видам. Фото: Администрация Владивостока

В управлении охраны окружающей среды и природопользования отметили, что каждый год на острове Русский проходят несколько субботников. Мероприятия помогают не только очистить территории от мусора, но и дают участникам возможность узнать больше об экологии и повысить уровень ответственности за состояние природы. Специалисты призывают жителей, а также гостей приморской столицы оставлять места отдыха в чистом виде.

Не так давно больше 200 жителей приморской столицы убрали мусор на территории набережной Моргородка, а после субботниками самым активным участниками подарили сувениры ручной работы. А в бухте Парис 35 человек собрали 1100 килограммов отходов.

Мусор отправили на переработку и утилизацию. Фото: Администрация Владивостока

Администрация Владивостока поддерживает инициативы, которые развивают экологическую культуру, помогает проводить различные акции, а сотрудники мэрии и сами очищают природу от мусора.

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