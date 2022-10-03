Прокуратура потребовала отремонтировать разрушенный тайфуном мост в Дальнегорске

Школьник преодолевает мост. Фото: telegram-канал @eport_dalnegorsk. Фото: принтскрин видео.

Подвесной мост в Дальнегорске находится в плачевном состоянии. По нему и взрослым то ходить страшно, но деваться некуда, и людям все-равно приходится преодолевать его.

На ролике, который появился в социальных сетях, видно, как школьник идет по самому краю наклонившегося моста, держась за веревки. Мальчишка доходит до конца цел и невредим. Но смотреть на это страшно, ведь он в любой момент мог сорваться и упасть в воду.

Прокуратура Дальнегорска отреагировала на жалобы приморцев и организовала проверку. Как рассказали в пресс-службе приморского ведомства, мост через реку Рудная на улице Набережная мост повредился из-за тайфуна Hinnamnor. Прокурор города поручил главе округа ограничить движение по сооружению и восстановить его.

После вмешательства прокуратуры в районе моста установили ограждения, прокуратура проследит за действиями городских властей.

Напомним, что разрушительный тайфун обрушился на Приморье в начале сентября и принес местным жителям много бед: оставил людей без света, повредил мосты и дороги и другое. Из-за последствий непогоды в крае ввели режим ЧС федерального уровня.

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