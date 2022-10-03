Проезд через два железнодорожных переезда ограничат в Приморье

Разрешат проезд 4 октября. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Приморье перекроют проезд по двум железнодорожным путям. Об этом рассказали в пресс-службе ДВЖД.

На станции Раздольное движение ограничили днем 3 октября. В одноименном поселке в районе улицы Суханова пройдет плановый ремонт железнодорожного переезда. Автомобили смогут проехать здесь 4 октября с 8:00.

Также 3 числа с 22:00 временно ограничат движение по ж/д переезду в поселке Шкотово, так как в районе улицы Ленинской специалисты начнут ремонтировать рельсовые пути. Ограничения снимут 4 октября в 7:00.

При необходимости для автомобилей экстренных служб организуют технологический проезд.

Дальневосточная железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и тщательно планировать свои поездки на период ограничений.

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