Во Владивостоке облачно и ветрено. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 4 октября, в центральных районах Приморья ожидаются небольшие осадки. Сильный северо-западный ветер, на побережье он окрепнет. Столбики термометров в крае поднимутся до +5…+10°C.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков, сильные порывы северо-западного ветра. Температура воздуха в приморской столице покажет до +8…+10°C.

В Уссурийске переменная облачность, осадки не ожидаются, северо-западный сильный ветер. Похолодает до +8…+10°C.

В Находке также облачно и ветрено, без осадков. Столбики термометров достигнут всего лишь +7…+9°C.

Напомним, что главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказывал, что 4, 5 и 6 октября в крае может похолодать до -3°C. Ожидаются дожди различной интенсивности, но 4-5 числа в горных районах ожидаются снежные осадки.

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