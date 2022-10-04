Экс-директор Государственного архива Приморья и его сообщники пойдут под суд за земельные махинации

Уголовное дело рассмотрит Первомайский районный суд во Владивостоке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье уголовное дело в отношении бывшего директора Государственного архива Приморского края и его сообщников рассмотрит суд. Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, нарушители, в зависимости от роли каждого из них, в общей сложности совершили 12 преступлений.

По версии следствия, в период с 2017 по 2019 годы экс-директор подменил в архивных делах 1988-1989 годов четыре документа на право собственности 7 земельными участками. Сделал он это не за просто так, а за миллион рублей, которые получил через посредника.

Позже его сообщники использовали эти поддельные документы и оформляли земли в собственность третьих лиц. В общей сложности сумма ущерба, нанесенная нарушителями Владивостокскому городскому округу, превысила 5,5 миллионов рублей.

Уголовное дело завели по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере) и части 5 статьи 33, частям 3, 4 статьи 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве и мошенничество в крупном и особо крупном размерах, в том числе с использованием служебного положения).

В рамках уголовного дела земли, на которые были направлены махинации, а также деньги иностранной валюты, три земельных участка, автомобиль и катер, которые принадлежали обвиняемым арестовали.

Дальше с нарушителями разберется Первомайский районный суд во Владивостоке.

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