Умные датчики МТС проконтролируют микроклимат в роддоме Владивостока

Датчик отвечает за сохранность лекарств, а значит, и за хорошую обстановку в учреждении. Архив «КП». Фото: Олег ЗОЛОТО

МТС сообщает о внедрении систем непрерывного мониторинга климатического режима с помощью собственного IoT-решения «Цельсиум» в клиническом роддоме №3 Владивостока. Датчики будут установлены во всех помещениях медицинского учреждения, где необходимо поддерживать определенный температурный режим для хранения лекарственных препаратов.

Всего в роддоме №3 будет установлено 23 умных устройства. Они помогут вести мониторинг температуры и влажности в помещениях, где хранятся лекарства, а также в процедурных кабинетах. Согласно требованиям Росздравнадзора, температура в таких помещениях должна быть не выше 25 градусов, а влажность – не более 60%. Если эти показатели отклонятся от допустимых значений, датчики «Цельсиум» моментально отправят уведомление. Таким образом, сотрудникам медицинского учреждения не нужно вручную контролировать температуру и влажность в помещениях и вести бумажные журналы.

Датчики «Цельсиум» для роддома. Фото: МТС

– Датчики работающие на основе технологии интернета вещей, практически универсальны. Помимо больниц, они могут применяться в музеях, театрах, торговых точках, аптеках и еще во множестве учреждений. Так, в Нижнем Новгороде устройства используют библиотеки для сохранения книжного фонда, в федеральной розничной сети магазинов женской одежды Shatte c их помощью следят за сохранностью товара, а в Рыбинске датчики помогают сохранять экспонаты в музее. Устройства изготавливаются в России, работают и обслуживаются на базе отечественной инфраструктуры. Кроме того, датчики не требуют проведения монтажных работ или специальных навыков для установки, – рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

– Современные информационные технологии действительно делают процесс организации медицинской помощи более автоматизированным и эффективным. Благодаря оптимальному техническому решению, врачи и медицинские сестры могут больше времени посвятить своим прямым обязанностям по оказанию помощи пациентам. Уверена, что установка датчиков мониторинга микроклимата поможет обеспечить еще более безопасное и комфортное пребывание пациенток в нашем учреждении, а также обеспечить сохранность лекарств, – отметила главный врач Владивостокского клинического роддома №3 Светлана Сагайдачная.

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