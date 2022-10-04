Благоустройство сопки Крестовая обсудили с мэром Владивостока жители Фрунзенского района

Встреча прошла в актовом зале школы №39 на улице Ялтинская. Фото: Администрация Владивостока

Мэр Владивостока Константин Шестаков встретился с жителями Фрунзенского района. В актовом зале школы №39 на улице Ялтинская приморцы рассказали главе города что их беспокоит больше всего.

Как поделились в пресс-службе администрации приморской столицы, одними из актуальных вопросов стали ремонт дворов и благоустройство территорий, восстановление хоккейной коробки на Сипягина, 22, и многое другое.

Один из жильцов дома на Керченской, 7, попросил дорожные службы внимательнее относиться к проезду возле здания, а именно к участку, где нет асфальта и чаще пускать по нему грейдер. В ближайшее время вопросом займется управление дорог.

Управление дорог займется участком трассы на Керченской, 7. Фото: Администрация Владивостока

Хоккейная площадка на Сипягина, 22, давно нуждается в ремонте. Константин Шестаков поручил восстановить ее в этом году, а в следующем запланировать капитальный ремонт.

Еще один вопрос, который волновал жителей, касается благоустройства сопки Крестовая. По словам мэра, здесь планируют создать общественное пространство, молодые архитекторы из Владивостока уже предложили свои проекты. Но сначала земельный участок необходимо передать в собственность муниципалитета.

Все проблемы, которые озвучили жители Фрунзенского района, внесли в протокол, сотрудники профильных управлений займутся их проработкой. Кстати, перед началом встречи владивостокцы могли написать официальное обращение в мэрию, а специалисты помогали правильно его оформить.

Вопросы приморцев занесли в протокол. Фото: Администрация Владивостока

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