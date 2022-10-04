Работники АО «Восточный Порт» поддержали акцию «10000 шагов к жизни»

Среди участников акции были работники предприятия, их семьи, юные спортсмены-«восточники» и волонтеры Фонда «Восточный Порт». Фото: АО «Восточный Порт»

Многочисленная команда стивидорной компании «Восточный Порт» – работники предприятия, их семьи, юные спортсмены-«восточники» и волонтеры Фонда «Восточный Порт» вместе с сотнями жителей Находки, Врангеля и Ливадии традиционно приняли участие во всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». Мероприятие состоялось на площадках и дорожках Городского парка культуры и отдыха – здесь были представлены средние общеобразовательные школы Находкинского городского округа, детские сады, трудовые коллективы, спортивные клубы и объединения.

Среди сотен горожан «восточники» выделялась своей многочисленностью и яркой корпоративной атрибутикой. Фото: АО «Восточный Порт»

Впервые спортивно-оздоровительная акция «10 000 шагов к жизни» проводилась в нашей стране семь лет назад и была основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения проходить в день до десяти тысяч шагов для поддержания нормальной физической активности человека.

Среди сотен горожан «восточники» выделялась своей многочисленностью и яркой корпоративной атрибутикой. Акция стартовала выступлениями детских и физкультурных коллективов, продолжившись динамичной коллективной зарядкой. После разминки команда «восточников» вместе с остальными участниками мероприятия прошла дистанцию в десять тысяч шагов по асфальтированным дорожкам парка.

Поддержка физкультуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики АО «Восточный Порт». Спортсмены предприятия бесплатно тренируются в собственном спорткомплексе «Восточник», для них приобретается самый современный спортинвентарь. В рамках реализации Фондом «Восточный Порт» программы социального развития «Спорт» стивидорная компания оказывает помощь развитию молодежного спорта, а также физкультурно-оздоровительного движения.

Поддержка физкультуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики АО «Восточный Порт». Фото: АО «Восточный Порт»

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