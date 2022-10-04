Клубы черного дыма привлекли внимание жителей Владивостока, на дороге вспыхнул автомобиль

Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях. Фото:@nedostroj_vdk.

Жители Владивостока днем 4 октября заметили на дороге горящий мусоровоз. Огромные клубы дыма напугали некоторых.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, на дороге загорелся мусоровоз. Произошло это на Волгоградской на повороте между супермаркетом и заправкой.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой ГУ МЧС Приморья. Редакции рассказали, что ликвидировать возгорание отправилась одна машина. К приезду пожарных пламени уже не было, кто-то погасил его огнетушителем, возможно это был хозяин автомобиля или очевидцы. Специалисты провели проливку, чтобы избежать нового возгорания. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что не так давно на острове Русский вспыхнул автомобиль, из-за чего на трассе в сторону Владивостока образовалась пробка. А в пригороде приморской столицы водителей напугали клубы густого черного дыма. Оказалось, что огонь полностью поглотил Mazda CX-7.

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