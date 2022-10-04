Все на машины попадало: в Приморье разбушевалась стихия

Вместе с ветром в край ворвутся осадки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ворвавшийся в Приморье ветер разбушевался не на шутку и уже успел принести жителям края неприятности. В некоторых городах падают деревья, а в других – срывает крыши.

Во Владивостоке на Дальпрессе ветром снесло дерево. Сперва кажется, что оно упало прямо на машину, но нет, автомобиль цел и невредим.

Упавшее дерево на Дальпрессе. Фото: КП – Владивосток

Сильные порывы ломают деревья и во Врангеле.

Ветер сломал деревья во Врангеле. Фото: t.me/pogoda_25_region.

Но не только природа пострадала из-за буйства стихии. В районе Второй Речки с нескольких зданий сдуло обшивку.

Из-за стихии страдают и здания. Фото: t.me/vtoryakvdk.

С дома на Верхнепортовой, 76, сорвало кусок кровли. Чудо, что во время полета она не упала на людей и даже не задела припаркованные во дворе машины. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала об этом здании. Здесь работал недобросовестный подрядчик фонда капремонта, который выполнил лишь часть работ и ушел с объекта.

Точно такая же ситуация произошла и в Находке, только вот местным жителям повезло намного меньше: металлические листы лежат во дворе, на дороге, а также попали на автомобили приморцев.

Напомним, что по информации синоптиков, скорость ветра в Приморье достигает 9-12 метров в секунду. Температура воздуха в крае поднимется лишь до +5...+10°C.

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