Во Владивостоке беременная женщина могла остаться без стопы из-за ДТП

Оперировали женщину специалисты Тысячекоечной больницы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владивостоке беременная женщина могла остаться без левой стопы, если бы не вмешались врачи. Об этом рассказали в пресс-службе Тысячекоечной больницы.

По словам травматолога-ортопеда Сергея Шишкова, женщину после аварии в приемное отделение доставили сотрудники скорой помощи. Врачи поставили предварительный диагноз – травматическая ампутация левой стопы; а осложняло все то, что жительница была на 37 недели беременности.

– Она была в сознании и просила не ампутировать ей ногу, – добавил Сергей Шишков.

Стопу пациентки все-таки удалось сохранить, после операции 1 октября ее перевели из реанимации в другое отделение. Доктора ВКБ№2 и специалисты перинатального центра наблюдают за состоянием женщины и ее будущего малыша.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что врачи родильного дома №3 в приморской столице несколько часов спасали жизнь мамы и ее ребенка. Женщина поступила в медучреждение с диагнозом предлежание плаценты, но все же она смогла родить здоровую девочку.

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