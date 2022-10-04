Синоптики рассказали, прекратится ли сильный ветер в Приморье 5 октября

Во Владивостоке температура воздуха поднимется до +11°C. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 4 октября, в Приморье разбушевался ветер, из-за которого пострадали деревья и здания. Синоптики рассказали, к какой погоде стоит готовиться жителям края 5 числа.

По информации метеорологов портала «Примпогода», в ночь на среду, 5 октября, из-за гребня антициклона в Приморье похолодает, температура воздуха опустится до -1…-8°C, небольшое тепло до 0…+5°C будет лишь на южном побережье. Осадки не ожидаются, ветер на большей территории края стихнет, но сильные порывы сохранятся в восточных районах.

Днем 5 октября гребень антициклона ослабнет и столбики термометров в Приморье поднимутся на 1-4 градуса, дожди не предвидятся.

Во Владивостоке предстоящей ночью похолодает до +1…+3°C, на небе появится небольшая облачность. Днем температура воздуха достигнет +9…+11°C, осадки в приморской столице не ожидаются.

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