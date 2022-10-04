Почти 300 дворов в Приморье сделали комфортными для отдыха

Благоустройство ведется сразу по трем программам. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье благоустроили 286 дворовых и 74 общественных территорий. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По словам представителей министерства ЖКХ, есть придомовые участки, где работы еще продолжаются, а именно в Артеме, во Владивостоке, в Находке и в Уссурийске. Благоустройство ведется сразу по трем программа: «1000 дворов Дальнего Востока», «1000 дворов» и «Жилье и городская среда». В рамках последней специалисты реконструировали 51 общественное пространство.

Работы продолжаются в Артеме, во Владивостоке, в Находке и в Уссурийске. Фото: Правительство Приморского края

Как поделилась заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко, благодаря программе «1000 дворов» в крае удалось создать 44 комфортных зон отдыха: парки, скверы, пешеходные зоны.

– Это хорошее решение, принятое вместе с жителями, когда можно привести в порядок не только двор возле конкретного дома, но и сделать зону отдыха, спортивную или детскую площадку сразу для нескольких домов. Как правило, ранее заброшенные, неухоженные территории кардинально преображаются.

Благоустройство помогает сделать общественные места комфортными. Фото: Правительство Приморского края

Елена Пархоменко отметила, что в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Приморье появились неповторимые видовые площадки, парки, пляжи – все это делает край привлекательным в глазах местных жителей и гостей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Благоустройство сопки Крестовая обсудили с мэром Владивостока жители Фрунзенского района

Приморцев также интересовало восстановление хоккейной площадки и ремонт дворов (подробнее...)

Благоустроенный город для комфортной жизни: Владивосток продолжает комплексно преображаться

В столице Приморья приводят в порядок дороги и общественные пространства (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.