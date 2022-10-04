Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток4 октября 2022 7:36

Почти 300 дворов в Приморье сделали комфортными для отдыха

На некоторых территориях работы по благоустройству продолжаются
Павел САХАРОВСКИЙ
Благоустройство ведется сразу по трем программам.

Благоустройство ведется сразу по трем программам.

Фото: Правительство Приморского края

В Приморье благоустроили 286 дворовых и 74 общественных территорий. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По словам представителей министерства ЖКХ, есть придомовые участки, где работы еще продолжаются, а именно в Артеме, во Владивостоке, в Находке и в Уссурийске. Благоустройство ведется сразу по трем программа: «1000 дворов Дальнего Востока», «1000 дворов» и «Жилье и городская среда». В рамках последней специалисты реконструировали 51 общественное пространство.

Работы продолжаются в Артеме, во Владивостоке, в Находке и в Уссурийске.

Работы продолжаются в Артеме, во Владивостоке, в Находке и в Уссурийске.

Фото: Правительство Приморского края

Как поделилась заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко, благодаря программе «1000 дворов» в крае удалось создать 44 комфортных зон отдыха: парки, скверы, пешеходные зоны.

– Это хорошее решение, принятое вместе с жителями, когда можно привести в порядок не только двор возле конкретного дома, но и сделать зону отдыха, спортивную или детскую площадку сразу для нескольких домов. Как правило, ранее заброшенные, неухоженные территории кардинально преображаются.

Благоустройство помогает сделать общественные места комфортными.

Благоустройство помогает сделать общественные места комфортными.

Фото: Правительство Приморского края

Елена Пархоменко отметила, что в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Приморье появились неповторимые видовые площадки, парки, пляжи – все это делает край привлекательным в глазах местных жителей и гостей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Благоустройство сопки Крестовая обсудили с мэром Владивостока жители Фрунзенского района

Приморцев также интересовало восстановление хоккейной площадки и ремонт дворов (подробнее...)

Благоустроенный город для комфортной жизни: Владивосток продолжает комплексно преображаться

В столице Приморья приводят в порядок дороги и общественные пространства (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.