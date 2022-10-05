Шквальный ветер уронил на машину жителя Владивостока сендвич-панель

Припаркованную машину продавила панель. Фото: Telegram-канал dpskontrol_125rus

С нетипичным ЧП столкнулся житель Владивостока в ночь с 3 на 4 сентября, но рассказал об этом только накануне, 4 октября. Ураганный ветер, прошедший в начале месяца в дальневосточном центре, снес крыши, поломал деревья и повредил жилые дворы. Одному из владельцев авто на Шилкинской серьезно не повезло: на его машину сорвалась и упала сендвич-панель. Об этом рассказали в местных Telegram-каналах.

Как рассказывают местные, конструкция лежала на крыше гаражного бокса, находившегося неподалеку. Заднее стекло легковушки разбилось. Пострадавших в инциденте, как предварительно стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», нет.

Сендвич-панель – многослойный строительный материал из металла, ПВХ, ДВП. Применяется для строительства каркасных домов.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» неоднократно писала о последствиях шквального ветра. В городах Приморья летали крыши, ломались дома. Подробности – в отдельном материале «КП».

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