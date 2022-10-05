Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток4 октября 2022 23:40

Шамана Габышева, известного заявлениями против власти, оставили на принудительном лечении в психобольнице в Уссурийске

Ранее он прославился после путешествия из Якутии в Москву пешком
Ростислав САХАЛИНОВ
Габышев известен желанием изгнать президента.

Габышев известен желанием изгнать президента.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уссурийский районный суд решил продлить срок принудительного лечения в психиатрической больнице в одноименном городе якутского шамана. Александр Габышев выступил против президента РФ Владимира Путина в 2019 году, тогда же он совершил пешее паломничество из Якутии в Москву. Адвокат шамана Алексей Прянишников рассказал о продлении срока в своем Telegram-канале.

Ранее краевой суд отменил постановление о принудительном лечении шамана. Но муниципальный дом справедливости не согласился с доводами:

– Судья Уссурийского районного суда Галина Лазарева продлила принудительное лечение шамана Александра Габышева в психбольнице спецтипа в Уссурийске. В удовлетворении наших ходатайств о назначении психолого-психиатрической экспертизы в НИИ имени Сербского в Москве отказано, – рассказал адвокат.

С апреля 2022 года якут находился в психиатрической больнице в Уссурийске. Почему шамана перевели именно в приморское медучреждение – до конца неясно. Дело в том, что Габышев в 2019 году устроил пеший поход в столицу с заявлениями против власти. В дороге его задержали правоохранительные органы по подозрению в экстремизме. Экспертиза показала невменяемость шамана.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.