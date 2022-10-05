Шамана Габышева, известного заявлениями против власти, оставили на принудительном лечении в психобольнице в Уссурийске

Габышев известен желанием изгнать президента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уссурийский районный суд решил продлить срок принудительного лечения в психиатрической больнице в одноименном городе якутского шамана. Александр Габышев выступил против президента РФ Владимира Путина в 2019 году, тогда же он совершил пешее паломничество из Якутии в Москву. Адвокат шамана Алексей Прянишников рассказал о продлении срока в своем Telegram-канале.

Ранее краевой суд отменил постановление о принудительном лечении шамана. Но муниципальный дом справедливости не согласился с доводами:

– Судья Уссурийского районного суда Галина Лазарева продлила принудительное лечение шамана Александра Габышева в психбольнице спецтипа в Уссурийске. В удовлетворении наших ходатайств о назначении психолого-психиатрической экспертизы в НИИ имени Сербского в Москве отказано, – рассказал адвокат.

С апреля 2022 года якут находился в психиатрической больнице в Уссурийске. Почему шамана перевели именно в приморское медучреждение – до конца неясно. Дело в том, что Габышев в 2019 году устроил пеший поход в столицу с заявлениями против власти. В дороге его задержали правоохранительные органы по подозрению в экстремизме. Экспертиза показала невменяемость шамана.

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